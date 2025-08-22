Бизнесменам Петербурга рассказали о способах развития через федеральные гранты

В Санкт-Петербурге предпринимателям напомнили о федеральных программах поддержки бизнеса, доступных в 2025 году.

На территории Северной столицы предприниматели могут воспользоваться федеральными программами поддержки бизнеса в дополнение к городским инициативам. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков напомнил бизнесменам об актуальных предложениях. Среди них находятся гранты на разработку конструкторской документации для комплектующих изделий радиоэлектронной промышленности, прием заявок на которые открыт до 12 сентября 2025 года.

Также до 18 сентября 2025 года доступны субсидии для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов.

Кроме того, действует программа компенсации скидок производителям камвольной и поливискозной ткани, поставляемой швейным предприятиям, выпускающим школьную форму для младших классов. Прием заявок по этой программе продолжается до 1 сентября 2025 года.

Подробная информация о всех действующих программах поддержки бизнеса доступна на официальном сайте Государственной информационной системы промышленности, добавил Поляков

Использование федеральных инструментов поддержки позволяет предпринимателям расширять возможности и реализовывать новые проекты, способствуя развитию экономики региона.