ФК «Зенит» назвал игроков стартового состава на матч 6-го тура РПЛ в субботу

Петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на предстоящий матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.

В рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо» на стадионе «Газпром Арена». Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. В стартовом составе «Зенита» заявлены защитники Горшков, Эракович, а также полузащитники Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан. Ворота клуба защитит Адамов, а в нападении сыграют Соболев и Педро.

Со стороны махачкалинского «Динамо» на поле выйдут: вратарь Волк; защитники Табидзе, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик; полузащитники Хоссейннежад, Кагермазов, Глушков, Сундуков; нападающие Мастури и Агаларов.