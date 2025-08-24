Пенсионер потерял 4 млн рублей через мошенническую рекламу в мобильной игре

Пенсионер стал жертвой мошенников, потеряв более 4 млн рублей через мобильную игру «Длинные нарды».

Преступники разместили в приложении фейковый баннер с предложением выплат для рожденных в СССР.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», мошенническая реклама, оформленная с использованием банковской символики, предлагала заполнить анкету для получения бонусов. После ввода данных с пенсионером связался злоумышленник, предложивший инвестировать в фейковую брокерскую платформу под видом бесплатных акций.

Пресс-служба УБК МВД России отмечает, что подобные схемы активно распространяются через рекламные платформы мобильных приложений, особенно в бесплатных играх.

Ранее телеканал сообщал о аналогичном случае, когда петербургский пенсионер потерял 7,5 млн рублей.