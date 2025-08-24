Космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск грузового космического корабля Cargo Dragon к Международной космической станции.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде состоялся в 02:45 по времени Восточного побережья США, что соответствует 09:45 по московскому времени.

Как сообщает 360.ru, запуск выполнен в рамках миссии CRS-33 по доставке грузов на орбитальную станцию. Компания SpaceX подтвердила успешное отделение первой ступени ракеты и выход корабля на расчетную траекторию, разместив соответствующее видео в социальной сети X.

Этот полет продолжает программу регулярных грузовых миссий к МКС, осуществляемых частной космической компанией.

Ранее в августе корабль Crew Dragon этой же фирмы успешно доставил на станцию международный экипаж, включающий российских космонавтов.