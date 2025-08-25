Защитник ФК «Зенит» Роберт Ренан перешел в «Васко да Гаму» на правах аренды

Петербургский футбольный клуб «Зенит» официально объявил о переходе защитника Роберта Ренана в бразильский «Васко да Гама» на правах аренды.

Соглашение действует до конца сезона с возможностью продления до окончания бразильской Серии А.

Бразильский футболист присоединился к «Зениту» из «Коринтианса» и за время пребывания в петербургском клубе провел восемнадцать матчей во всех турнирах. Его текущий контракт с «Зенитом» рассчитан на длительный период.

Это уже третья аренда игрока после периодов в бразильском «Интернасьонале» и саудовском «Аль-Шабабе». В текущем сезоне футболист не появлялся на поле за основную команду «Зенита».

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Зенит» проведет выездной матч против «Оренбурга» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча состоится во вторник 26 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге с началом в 18:30 по московскому времени.