Суд оштрафовал петербургский «Хлебный дом» на 150 тысяч рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оштрафовал компанию «Хлебный дом» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе проверки были выявлены нарушения в области санитарного благополучия и технического регулирования.

Обществу было выдано предписание об устранении нарушений в установленный срок, однако несколько пунктов документа выполнены не были. На основании составленных протоколов об административных правонарушениях материалы дела были направлены в судебные органы для принятия решения.

Суд привлек организацию к административной ответственности. Размер административного штрафа составил 150 тысяч рублей. В соответствии с федеральным законодательством, юридические лица обязаны соблюдать требования санитарного законодательства и выполнять предписания контролирующих органов.