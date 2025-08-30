СКА представил обновленный состав на сезон

Хоккейный клуб СКА провел благотворительное мероприятие в загородном клубе «Репино-Ленинское», где представил обновленный состав команды на предстоящий сезон.

Как сообщили в пресс-службе клуба, собранные во время мероприятия средства будут направлены на развитие следж-хоккея и в благотворительный фонд «Солнечный городок», помогающий людям с особенностями развития.

В новом сезоне капитаном команды стал Сергей Плотиков. Вратарскую линию составят Сергей Иванов, Егор Заврагин и Артемий Плешков. В защите выступят Андрей Педан, Тревор Мёрфи, Сергей Сапего, Маркус Филлипс и Никита Зайцев.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер выступил с напутственной речью перед стартом сезона. Он отметил, что СКА входит в новый чемпионат с обновленным руководством, составом, тренерским штабом и символикой. Миллер пожелал команде, чтобы текущее давление трансформировалось в поддержку болельщиков, а также выразил надежду на успешное выступление и удачу в предстоящем сезоне.