Arsenal открыл IT-лицей в Санкт-Петербурге

В Приморском районе Петербурга в День знаний начал работу государственный IT-лицей — современное образовательное учреждение с технологическим уклоном, созданное девелоперской компанией Arsenal концепция которого разрабатывалась при поддержке ИТМО. Он принимает детей с 1 класса, предлагая им доступ к современным лабораториям и практическим направлениям обучения — от робототехники до работы с нейросетями.

Новое здание переменной высотности от 3 до 5 этажей расположено на проспекте Авиаконструкторов, 52, стр. 1, его площадь — 24,7 тыс. кв. м. Лицей рассчитан на 1100 детей, которые смогут учиться здесь с 1 класса и получать современные знания и навыки на протяжении всей образовательной программы. Здесь лицеисты будут изучать и практиковать работу с нейросетями, информатику и математику, робототехнику, 3D-моделирование, виртуальную реальность, программирование и управление беспилотниками.

Для реализации этих направлений предусмотрены современные ресурсы: FabLab — мастерская будущего для создания первых проектов на реальном оборудовании, соответствующие вузовскому уровню лаборатории физики и химии, робототехнические мастерские и инженерные классы, интерактивные панели и доски для командной работы, производственное оборудование. Помогая внедрять в процесс актуальные технологии, экспертом по техническому оснащению лабораторий выступил Университет ИТМО. Также в ИТМО организовано повышение квалификации для педагогов лицея.

Лицей построен по «петербургскому стандарту». Инфраструктура объекта включает актовый зал, столовую, футбольное поле, спортивные площадки, просторную библиотеку с пространством коворкинга, две чаши бассейна, пять кабинетов информатики и кабинет робототехники. В июле компания Arsenal получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, он будет работать как государственное образовательное учреждение.

«Arsenal всегда мыслит комплексно: создает не просто дома, а целые кварталы, где хочется жить и развиваться. Для нас важно, чтобы дети в этих проектах получали лучшие возможности рядом с домом. Тогда мы спросили себя: чего не хватает Петербургу? Ответ оказался очевиден — современных технологий, креативного мышления и условий для раскрытия потенциала. Так родилась идея IT-лицея — места, где ребенок почувствует себя автором своих идей и каждый день будет пробовать создавать новое», — прокомментировал генеральный директор компании Arsenal Арсений Лаптев.

Проект IT-лицея стал частью стратегии Arsenal по созданию полноценной среды для жизни. Новый объект расположен рядом с жилыми комплексами Modum и Ariosto, объединяя образовательные возможности и новые стандарты качества. ЖК Ariosto выполнен в стиле итальянского ренессанса и арт-деко: он включает три 12-этажных кирпично-монолитных корпуса с закрытыми дворами, коммерческими помещениями на первых этажах, собственным детским садом и подземным паркингом. Комплекс окружен Юнтоловским лесопарком, который создает экологичную среду и удобные зоны для отдыха.

ЖК Modum— это проект бизнес-класса с архитектурной концепцией, вдохновленной античным и постконструктивистским стилями. Он включает три корпуса высотой от 6 до 12 этажей, планировки с террасами, сауной, высокими потолками и благоустроенную инфраструктуру: подземный паркинг, SPA-комплекс с бассейном, дизайнерские холлы и ландшафтный двор без машин.

У Arsenal есть опыт строительства образовательных учреждений: компания уже построила в Ленинградской области две школы. Одна из них — Бугровская СОШ №2 получила статус многопрофильной школы с углубленным изучением языков и стала единственным бюджетным учреждением во Всеволожском районе, где профильным направлением является английский язык. Образовательная модель разработана совместно с Российским педагогическим университетом имени А. И. Герцена.

«Мы видим потенциал образования как одной из важнейших сфер, в которые девелопер может инвестировать. IT-лицей стал частью стратегии Arsenal как компании, которая создает пространство для развития будущих поколений. Это инвестиция в гениев, в развитие мышления, которое формирует будущее города и нашей компании», — подчеркнул Арсений Лаптев.

