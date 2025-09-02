Полиция задержала нетрезвого водителя каршеринга после погони

В Санкт-Петербурге полиция с применением оружия задержала нетрезвого водителя каршеринга, устроившего погоню по городу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на проспекте Испытателей, где водитель автомобиля Chery Tigo проигнорировал требование остановиться.

После продолжительного преследования со включенными спецсигналами полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем стреляли по колесам транспортного средства. Несмотря на поврежденное колесо, водитель продолжил движение и на Байконурской улице врезался в три припаркованных автомобиля — Mini Cooper, Kia Ceed и Mercedes-Benz.

За рулем находился 29-летний житель Смоленской области, не имевший права управления транспортными средствами. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. В результате применения оружия пострадавших нет, нарушитель привлечен к административной ответственности по пяти статьям КоАП РФ.