В Петербурге разрабатывают единые правила для курьеров и пользователей СИМ

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга состоялось рабочее совещание, посвященное комплексному регулированию деятельности курьерских служб и пользователей средств индивидуальной мобильности. Участники встречи обсудили меры, направленные на упорядочивание этой быстрорастущей сферы.

В заседании приняли участие заместители председателя комитета Дмитрий Ваньчков, Алексей Гончаров и Александра Бахмутская, руководители профильных подразделений, представители Городского центра управления парковками, а также участник федеральной программы «Время Героев» Александр Верюжский.

Основной темой обсуждения стала разработка комплексных инструментов управления. Речь идет о создании специализированной информационной системы для учета и контроля работы курьеров и операторов самокатов, внедрении современных цифровых инструментов для формирования безопасной инфраструктуры и совершенствовании механизмов реагирования на нарушения.

Заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков подчеркнул необходимость достижения синергетического эффекта при раздельной проработке каждого направления. Он заявил, что цель встречи заключается в объединении усилий и выработке четкого поэтапного плана действий. По его словам, необходимо создать прозрачную систему, которая интегрирует новые виды мобильности в транспортную сеть города и обеспечит порядок и безопасность для всех участников движения.

Отметим, что Комитет по транспорту намерен продолжать комплексную работу, направленную на формирование комфортной и безопасной транспортной среды в Санкт-Петербурге. Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал, что программа развития велоинфраструктуры города рассчитана до 2027 года. Ее финансирование планируется осуществлять за счет налоговых поступлений от операторов средств индивидуальной мобильности и штрафов за нарушения правил их использования.