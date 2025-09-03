Роль кинематографа в объединении стран обсудят на Восточном экономическом форуме

В рамках Х Восточного экономического форума во Владивостоке состоится дискуссия о роли кино в объединении стран.

Как сообщает пресс-служба Российского фонда культуры, участники мероприятия обсудят задачи новой Евразийской академии кинематографических искусств и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в консолидации стран БРИКС, СНГ и ШОС.

В мероприятии примут участие директор департамента информации и печати МИД РФм Мария Захарова, помощник президента РФ Владимир Мединский, инициатор создания академии и кинонаграды Никита Михалков, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также китайский продюсер и режиссер У Цзян.

По словам организаторов, в ходе встречи состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Российским фондом культуры и Фондом Росконгресс по организации и проведению совместных мероприятий.

Никита Михалков ранее заявил, что надеется привлечь внимание к новой кинонаграде, отметив, что Евразийская академия станет одной из самых непредвзятых институций кинематографа. По его информации, заявки на участие в академии уже подали около 15 стран, включая Китай и Индию.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тысячи человек из более чем 70 стран и территорий.