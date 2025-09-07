В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувший пенсионерок на 1,9 млн

Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнего жителя Псковской области по подозрению в мошенничестве против пожилых горожанок. Как сообщили правоохранительные органы, молодой человек действовал в качестве курьера преступной группы.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 4 сентября 83-летняя жительница Василеостровского района передала злоумышленнику свыше 1,2 млн рублей после телефонного звонка от неизвестных лиц. Мошенники представились сотрудниками официальных учреждений и под предлогом декларирования денежных средств убедили пенсионерку передать наличные.

На следующий день аналогичным способом была обманута 74-летняя жительница Центрального района, которая передала курьеру 700 тысяч рублей. Обе потерпевшие обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.

6 сентября оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого у дома на Уральской улице. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.