Бастрыкин взял под контроль дело о нарушении прав жителей Шлиссельбурга

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Шлиссельбурга Ленинградской области при расселении из ветхого и аварийного жилья.

Об этом сообщает пресс-служба СК России. По данным ведомства, в мае прошлого года гражданам были предоставлены квартиры в новом доме на улице Леманский Канал, где из-за неисправности инженерных систем регулярно происходят затопления жилых и подвальных помещений. Также установлено, что подъездная дорога к зданию находится в непригодном состоянии, что затрудняет проезд транспорта, включая автомобили экстренных служб, и передвижение пешеходов из-за отсутствия тротуаров.

Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы не принесли результатов. Ранее Кировский городской прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела, однако это решение обжалуется следственными органами СК России.

Региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность). Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину представить подробный доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения председателя Следственного комитета поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.