В Петербурге пройдут траурные церемонии в годовщину начала блокады

Санкт-Петербург проводит памятные мероприятия в связи с годовщиной начала блокады Ленинграда. Запланированы церемонии возложения цветов к мемориалам и чтения имен погибших.

На территории Северной столицы 8 сентября пройдут памятные мероприятия, приуроченные ко Дню начала блокады Ленинграда. Также запланированы торжественно-траурные церемонии возложения цветов к мемориальным объектам, а также чтения имен погибших на различных городских площадках.

Традиционные акции памяти состоятся на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском и Богословском кладбищах, а также у мемориальных досок и в местах захоронений защитников города. В учреждениях культуры, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей и Александринский театр, пройдут поминальные чтения списков жертв блокады.

Основное мероприятие запланировано в Соляном переулке у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Программа включает выставку военной техники, выступления творческих коллективов и минуту молчания. Санкт-Петербургская филармония представит специальную программу «Ленинградский блокнот» с произведениями композиторов блокадного периода.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков добавил, что Ленинград не сдался и выстоял в трудные времена благодаря мужеству и силе духа его жителей.

Отметим, что Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Санкт-Петербургский городской суд в 2022 году признал действия нацистов в период блокады военным преступлением и геноцидом советского народа.