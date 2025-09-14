Супруг Ивлеевой Филипп Бегак признан собственником доли дома и земли

Супруг известной блогерши Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак через суд установил факт принятия наследства после смерти своего родного брата.

Как сообщает РИА Новости, суд признал за ним право собственности на доли в жилом доме и земельном участке, которые принадлежали умершему.

Согласно судебным документам, Бегак обратился с иском к своей матери Дарье Семеновой и Департаменту городского имущества Москвы. После смерти брата открылось наследство в виде 1/9 доли в праве на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок в ДСК «Советский писатель».

Никто из наследников первой очереди, включая мать, не обращался к нотариусу для принятия наследства в установленный шестимесячный срок.

Бегак фактически принял имущество, используя его по назначению и неся расходы по содержанию. Суд удовлетворил его требования, признав право собственности на наследственные доли. По данным СМИ, брат Филиппа Максим погиб в возрасте 24 лет в результате убийства из-за карточного долга.