Петербурженки отказываются от стереотипа о замужестве до 30 лет

Жительницы Санкт-Петербурга все реже ориентируются на стереотип о необходимости выйти замуж до 30 лет. Чаще женщины отдают приоритет карьерному росту, финансовой стабильности и личной реализации.

Почти половина женщин в Северной столице испытывает давление со стороны общественного мнения, настаивающего на необходимости вступления в брак до достижения тридцатилетнего возраста. Основными источниками такого давления выступают родственники (45%), социальные сети (27%) и внутренние установки самих женщин (24%), сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

При этом 52% респонденток считают концепцию обязательного замужества до тридцати лет морально устаревшей. Только 7% опрошенных полностью согласны с утверждением о необходимости срочного создания семьи.

Современные приоритеты петербурженок смещаются в сторону прагматичных целей. На первом месте находится карьерный рост и финансовая стабильность (45%), далее следуют путешествия и новые впечатления (39%), а семья и дети занимают третью позицию (37%). Также значимыми целями являются поддержание здоровья (35%) и ментальное благополучие (32%).

В вопросах семейного планирования преобладает рациональный подход. Большинство женщин (65%) не рассматривают возможность брака без любви. При возникновении разногласий с партнером относительно рождения детей, 26% респонденток выбирают путь диалога и поиска компромисса, 29% предпочитают взять паузу для обдумывания, а 21% продолжают отношения без давления на партнера.

Альтернативные сценарии жизни также находят свое место в планировании. Около трети опрошенных (32%) допускают возможность рождения ребенка без партнера при условии финансовой независимости, а 18% готовы к такому шагу без дополнительных условий.