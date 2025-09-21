Россия заняла третье место по уровню гендерного неравенства в оплате труда

Россия вошла в тройку стран «Большой двадцатки» с наибольшим гендерным разрывом в оплате труда по итогам прошлого года.

Согласно исследованию РИА Новости, основанному на данных национальных статистических служб, наибольшее неравенство зафиксировано в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин.

На втором месте расположилась Индия с разрывом 30,41%, а Российская Федерация замкнула тройку лидеров с показателем 30,36%.

Кроме того, еще в восьми странах G20 разница в оплате труда между мужчинами и женщинами превышает 20%. В этот список вошли Саудовская Аравия (28,2%), Турция (27,1%), Великобритания (26,8%), Аргентина (26,33%), Япония (26,27%), Италия (24,8%), Франция (23,7%) и Мексика (21,6%). Наименьший гендерный разрыв отмечается в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

Исследование охватило все страны «Большой двадцатки» с использованием последних доступных официальных данных. Эксперты проанализировали статистику за 2023 год, поскольку более свежие показатели пока не опубликованы большинством национальных статистических служб.