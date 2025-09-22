Петербургским подросткам разрешили работать в выходные дни летом

Петербуржцам напомнили о новых условиях трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», молодым людям разрешили работать в выходные и праздничные дни в период летних каникул.

Трудоустройство возможно через центры занятости населения или студенческие трудовые отряды, зарегистрированные в перечне молодежных организаций, получающих государственную поддержку. Обязательным требованием является заключение официального трудового соглашения.

Для подростков старше 15 лет необходимо их собственное письменное согласие, а для лиц младше 15 лет — разрешение одного из родителей или законных представителей. При этом сохраняются ограничения на работу в ночное время, сверхурочные часы и служебные командировки.

Ранее власти города рассказывали о планах трудоустроить в 2025 году свыше 14 тысяч подростков.