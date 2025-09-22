Инспекторы ДПС спасли жителей горящего дома в Тосно

В городе Тосно Ленинградской области сотрудники дорожно-патрульной службы оказали помощь при возгорании жилого дома.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инспекторы во время патрулирования обнаружили густой дым в районе Коллективной улицы. На месте они обнаружили горящий гараж, от которого пламя перекинулось на соседний жилой дом.

Полицейские оперативно вызвали пожарные расчеты и до их прибытия организовали эвакуацию людей и имущества. Из охваченного огнем здания были выведены двое взрослых и две собаки, а также отогнаны на безопасное расстояние автомобиль и автоприцеп владельцев.

Дополнительно стражи порядка помогли эвакуироваться пожилой женщине с ограниченной подвижностью из соседнего дома, который также мог пострадать от пожара. Они собрали необходимые документы и вещи, обеспечив безопасность гражданки. Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.