Лось погиб под колесами поезда на железнодорожном перегоне в Ленобласти

Лось погиб в результате столкновения с поездом на перегоне Саблино-Колпино. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Вечером 22 сентября на 22 километре перегона Саблино-Колпино было зафиксировано столкновение поезда сообщением «Санкт-Петербург-Иваново» с диким животным. Согласно предварительной информации, лось перебегал пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не представилось возможным.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Информацию о гибели животного сотрудники ведомства направили в Министерство природных ресурсов и экологии Ленинградской области.