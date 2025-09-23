Студенты СПбГУП продолжают обучение несмотря на арест имущества

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов заявили, что арест имущества не повлияет на образовательный процесс. Занятия для студентов продолжаются в обычном режиме.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на восемь объектов недвижимости Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В перечень вошли общежитие и учебный корпус на улице Фучика, а также здания гимназии в поселке Ольгино.

Судебное решение не оказывает влияния на образовательный процесс. По информации университета, студенты продолжают посещать занятия в установленном порядке. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Представители учебного заведения пояснили, что собственность остается за профсоюзными организациями, а решение суда носит технический характер и не касается непосредственной деятельности студентов. В университете подчеркнули, что дальнейшие вопросы будут решаться в установленном порядке без воздействия на учебный процесс.