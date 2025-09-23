В Петербурге утвердили новый дизайн информационных плакатов для остановок

СПб ГКУ «Организатор перевозок» завершил разработку новых дизайн-макетов информационных плакатов для остановочных павильонов. Окончательный вариант был выбран по результатам открытого голосования с участием 1,2 тысячи человек.

Разработка обновленных дизайн-макетов информационных плакатов для остановочных павильонов осуществлялась с учетом многолетнего опыта работы учреждения и анализа обратной связи от граждан, общественных организаций и органов власти.

По результатам опытной эксплуатации и открытого голосования, в котором приняли участие около 1,2 тысячи человек, был получен большой объем положительных отзывов. Участники отмечали улучшенную читаемость информации благодаря применению увеличенных шрифтов и измененной цветовой схемы с черным текстом на светлом фоне. Голосование показало, что 76,15% участников поддержали первый вариант дизайн-макета, тогда как второй вариант получил 9,21% голосов, а третий — 14,64%.

Разработанные учреждением дизайн-макеты плакатов информационного оборудования направлены в Комитет по градостроительству и архитектуре для согласования и утверждения. Мнение граждан стало определяющим фактором при выборе окончательного варианта оформления.