За 9 месяцев компании Петербурга привлекли 1,5 млрд рублей на реверс-инжиниринг

Сумма грантов, полученных компаниями Санкт-Петербурга на обратный инжиниринг за девять месяцев 2025 года, достигла 1,5 миллиарда рублей. Финансирование предоставлено через конкурсы АНО «АТР» при содействии Технопарка Северной столицы.

Государственную поддержку на проведение реверс-инжиниринга получили предприятия из сфер беспилотных технологий, радиоэлектронной промышленности, сельскохозяйственного, автомобильного и судостроительного машиностроения. Как рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, проекты направлены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с последующей организацией серийного производства критически важных комплектующих.

Среди получателей грантов указаны ООО «Невский инструментальный завод», разрабатывающий документацию по гидромоторам, и ООО «3Д-технологии.РУ», завершившее создание дефектоскопа для внутритрубной диагностики и приступившее к проекту в судостроительной отрасли. Около 30% профинансированных проектов относятся к сфере беспилотных авиационных систем, включая разработки компании ООО «Аквилон».

Технопарк Санкт-Петербурга выступает региональным оператором, оказывая содействие высокотехнологичным компаниям в привлечении государственного финансирования. С момента старта программы в 2023 году совокупный объем поддержки, полученной предприятиями Северной столицы по программе импортозамещения АТР, составил 5,6 миллиарда рублей.