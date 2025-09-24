Периодическое протапливание начнется в Петербурге с четверга

С 25 сентября в Санкт-Петербурге начинается периодическое протапливание жилых домов.

По информации пресс-службы Смольного, процесс запуска теплоснабжения запланирован на 9 утра и будет выполняться поэтапно. Такой подход позволяет управляющим компаниям провести необходимую подготовку жилого фонда к началу полноценного отопительного сезона.

Представители администрации добавили, что все объекты теплоснабжения прошли испытания и ремонтные работы, при этом особое внимание уделяется социальным объектам, включая учебные заведения и медицинские учреждения.

Отметим, что работники Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы подписали распоряжение о начале периодического протапливания в среду.

В Ленинградской области предварительный запуск отопления начался 24 сентября в связи с устойчивым понижением среднесуточной температуры, а полноценный отопительный сезон стартует 29 сентября. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, все 750 объектов теплоснабжения в регионе прошли полную подготовку к зимнему периоду и готовы к работе.