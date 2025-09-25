РАД выставил на продажу таможенный терминал в Выборге за 240 млн

Российский аукционный дом выставил на торги действующий таможенный терминал, расположенный в Выборге.

Начальная стоимость лота установлена на уровне 240 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба РАД, аукцион по продаже объекта запланирован на 21 октября.

В состав продаваемого имущества входит комплекс зданий общей площадью более чем 3,9 тысяч квадратных метров. Он включает административно-производственный блок, складские помещения вместимостью 1 тысячу тонн и диспетчерско-технический центр. Также покупатель получит территорию площадью 2,6 гектаров с полной инфраструктурой: котельной, системами отопления и охраны.

Ключевым преимуществом терминала является наличие действующей таможенной лицензии. Площадка обладает выгодным расположением между железной дорогой и Ленинградским шоссе, рядом со станцией «Выборг Товарный». По словам представителей РАД, это открывает возможности для масштабирования бизнеса в рамках грузопереработки.