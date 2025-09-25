ФК «Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей за оскорбительный баннер

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал петербургский футбольный клуб «Зенит» на 500 тысяч рублей за оскорбительный баннер в адрес министра спорта Михаила Дегтярева.

Инцидент произошел во время матча Кубка России против «Ахмата». Как сообщает глава КДК РФС Артур Григорьянц, болельщики также скандировали ненормативную лексику, за что клуб получил дополнительный штраф в 100 тысяч рублей.

Представители «Зенита» рассказали на заседании о мерах, принятых для идентификации виновных, с использованием систем видеонаблюдения.

Двоих болельщиков, признавших вину в пронесении на стадион и сборке баннера, задержали, их дела переданы в суд. Комитет принял решение о большом штрафе в связи с серьезным и оскорбительным характером нарушения.

Ранее футболист команды Страхиня Эракович выразил уверенность в победе клуба в этом сезоне РПЛ.