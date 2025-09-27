Петербуржцы жалуются на расклейщиков объявлений в центре города

Жители Центрального района Санкт-Петербурга сообщают о систематической незаконной расклейке объявлений на фасадах домов. По словам горожан, сотрудники полиции не реагируют на действия злоумышленников.

Пользователи группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают о регулярных случаях незаконной расклейки объявлений на стенах жилых домов и городском имуществе. По информации подписчиков, группа лиц в течение нескольких лет осуществляет несанкционированную расклейку в районе Московского и Лиговского проспектов, а также на улице 1-й Советской.

Горожане фиксируют деятельность расклейщиков, в том числе одного конкретного человека, которого регулярно фотографируют во время противоправных действий.

«И не стыдно же, таким заниматься, здоровый, взрослый мужик», — добавила жительница Петербурга. «О, тоже неоднократно видела этого товарища с подельниками на Восстания, но ни разу не видела, чтобы стражи порядка им хоть как-то заинтересовались» — сообщает подписчик группы». «Интересно бы узнать мотивы таких действий, что человеком движет, кому мстит такими действиями?» — задается вопросом один из горожан.

Некоторые пользователи предполагают, что расклейщики действуют по указанию работодателей и предоставляют фотоотчеты о выполненной работе.