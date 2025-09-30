На выставке «Иннопром Беларусь» заключены новые договоры

Петербургские компании заключили серию стратегических соглашений на международной выставке «Иннопром. Беларусь».
Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, торговый дом «Гефест» договорился о поставках станков лазерной резки двум белорусским предприятиям. Компании «Скайпрофиль» и «АжурСталь» станут партнерами петербургской фирмы.
Предприятие «Акватория» начнет обеспечивать белорусские компании «Вайлд Вотер» и ТД «Водяной стандарт» оборудованием для водоочистки. Научно-производственное объединение ЦКТИ поставит систему газо-импульсной очистки заводу «Гродно Азот». Также будут разработаны горелочные устройства для модернизации котельных установок.
По словам Полякова, Беларусь остается одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Северной столицы среди стран Содружества Независимых Государств. Такое сотрудничество обусловлено высоким уровнем интеграции экономик, отсутствием торговых барьеров и налаженными логистическими связями.