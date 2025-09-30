В Ленобласти обсуждают меры по повышению рождаемости

В Ленинградской области проходит стратегическое совещание, посвященное вопросам демографического развития региона.

Как сообщает «Невский проспект», мероприятие в «Экспофоруме» объединило представителей власти, научного сообщества и профильных организаций. Участники анализируют пути увеличения рождаемости и укрепления института семьи.

В центре обсуждения находятся реализация национального проекта «Семья» и новые социальные инициативы по защите детства. Особое внимание уделяется вопросам репродуктивного здоровья, включая применение вспомогательных технологий и медико-генетическое консультирование. Эти подходы рассматриваются как важные элементы современного планирования семьи.

По данным областного ЗАГСа, в регионе уже наблюдается положительная динамика ключевых демографических показателей. Отмечается рост рождаемости, увеличение количества многодетных семей и заключенных браков при одновременном снижении числа разводов. Проводимая сессия направлена на усиление этих тенденций через разработку новых решений.