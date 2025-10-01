Суд Петербурга взыскал 1,6 млн рублей с водителя самоката за наезд на пешехода

В Санкт-Петербурге суд взыскал 1,6 миллиона рублей с курьера, сбившего пешехода на электросамокате.

Красносельский районный суд Северной столицы вынес первое в городе решение по иску к оператору кикшеринговой компании о возмещении ущерба, причиненного в результате наезда электросамоката на пешехода. С управлявшего самокатом курьера взыскано 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Суд взыскал с ответчика взыскано 679,3 тысячи рублей в качестве компенсации понесенных убытков и 900 тысяч рублей за моральный вред, а также государственную пошлину в размере 21,5 тысячи рублей.

В результате происшествия пострадавшая получила серьезные травмы, потребовавшие использования инвалидного кресла, ходунков и костылей, а также услуг сиделки.

Изначально исковые требования были предъявлены к оператору кикшеринговой компании и водителю электросамоката. Суд полностью удовлетворил требования о возмещении материального ущерба, тогда как заявленная компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей была уменьшена.