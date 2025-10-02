Король Карл разрешил брату продолжить проводить стрелковые вечеринки в Виндзоре

Король Карл III разрешил принцу Эндрю сохранить право организации королевских охотничьих мероприятий после того, как его исключили из рождественских планов королевской семьи.

За принцем Эндрю сохранилась привилегия организации ежегодных охотничьих сезонов, включая проведение традиционного «семейного дня» в ноябре. Указанное событие знаменует начало сезона стрельбы по фазанам на территориях королевских владений.

По информации The Mirror, королем были установлены строгие требования относительно минимального публичного присутствия принца Эндрю и его бывшей супруги Сары Фергюсон на официальных мероприятиях. Такое решение обусловлено намерением монарха сохранить семейные отношения с братом при одновременном соблюдении репутационных требований.

Напомним, что в январе 2022 года принц Эндрю лишился воинских званий и титула «Его Королевское Высочество» в связи с разразившимся скандалом вокруг его связей с Джеффри Эпштейном.

Как пояснил королевский биограф Эндрю Лоуни, подобные охотничьи мероприятия играют значительную роль в поддержании социальных контактов, поскольку проводятся на обширных территориях королевских владений.