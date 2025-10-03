В России отмечают память святого Олега Брянского

В России 3 октября отмечается день памяти преподобного Олега Брянского.

Как сообщает NEWS.ru, об этом напомнил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, являющийся лидером движения «Россия Православная».

По его словам, жизненный путь этого святого представляет собой важный нравственный ориентир для современных поколений.

Князь Олег Брянский, несмотря на знатное происхождение и участие в военных походах, добровольно отказался от мирской славы и власти.

Он основал в Брянске Петропавловский монастырь, используя личные средства, где принял монашеский постриг с именем Василий. Этот пример самоотречения имеет особое значение в современную эпоху.

Как отметил парламентарий, пример святого князя вдохновляет на благие дела и укрепляет связь с духовными корнями. Иванов подчеркнул, что работа Всемирного русского народного собора по консолидации общества основывается именно на таких исторических примерах самоотверженного служения.