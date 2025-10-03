Гендиректора строительной фирмы обвиняют в уклонении от налогов на 247 млн

В Северной столице завершено расследование в отношении гендиректора строительной компании, обвиняемого в крупном налоговом преступлении.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, мужчина обвиняется по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Следствие установило, что он организовал фиктивную схему поставок с привлечением фирм-однодневок.

В результате противоправных действий государству был причинен ущерб, превышающий 247 миллионов рублей. В рамках расследования были проведены допросы свидетелей, обыски по месту жительства и работы обвиняемого, а также собраны вещественные доказательства. Под тяжестью собранных улик руководитель строительной организации дал признательные показания.

Для возмещения нанесенного бюджету ущерба на счета компании и самого фигуранта был наложен арест. Следствие сочло объем доказательств достаточным, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судебные органы для дальнейшего рассмотрения.