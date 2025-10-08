Ленобласть привезла в Москву ладью с продуктами

Ленинградская область представила свой регион на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, организовав стенд в форме традиционной ладьи.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, экспозиция символизирует исторический торговый путь «из варяг в греки» и демонстрирует разнообразие местной продукции.
На импровизированном корабле разместились восемь тонн различных товаров, включая яблоки, капусту, сыры, колбасы, мясные и рыбные изделия. Особое место занимают уникальные продукты вроде огромного триплоида холодного копчения и нескольких видов отечественной икры.
Выставка будет работать с восьмого по 11 октября, позволяя посетителям познакомиться с дарами земли Ленинградской. Власти региона активно развивают туристические маршруты, связанные с историческим водным путем, что дополнительно раскрывается в концепции стенда.