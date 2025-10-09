Организаторы финансовой пирамиды смогли выманить у граждан 600 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность организаторов финансовой пирамиды. По предварительным данным, злоумышленники похитили у граждан около 600 миллионов рублей.

По предварительной информации, за несколько лет от преступной деятельности злоумышленников пострадало не меньше 200 человек, а общая сумма причиненного ущерба достигла 600 миллионов рублей.

Организатором преступной схемы стал предприниматель из Северной столицы. Мужчина привлек к противоправной деятельности сестру и племянника. Используя подконтрольную организацию, формально специализировавшуюся на монтажных работах, злоумышленники привлекали денежные средства от физических лиц под видом займов. Вкладчикам гарантировали доходность до 25 процентов годовых, сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фактически обязательства перед инвесторами не выполнялись, а полученные денежные средства участники группы расходовали на личные нужды и приобретение имущества. В ходе проведенных обысков полицейские нашли и изъяли мобильные устройства, компьютерную технику, электронные носители информации, а также печати фиктивных предприятий.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые были задержаны в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.