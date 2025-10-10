Полицейские задержали руководителя ЦУР Елену Никитину в Петербурге

Правоохранительные органы задержали руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елену Никитину. Девушку доставили в Москву для проведения следственных мероприятий.

В пятницу, 10 октября, на территории Северной столицы сотрудники полиции задержали главу ЦУР. На данный момент Никитина находится в Москве, где продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает ТАСС.

Детали оснований для задержания и конкретные пункты обвинения пока не раскрываются.

Отметим, что Центр управления регионом был создан в ноябре 2020 года и представляет собой структурное подразделение городского правительства. В функции организации входит координация взаимодействия между гражданами и органами власти по вопросам развития городской среды и повышения качества жизни населения.