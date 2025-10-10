Городские активисты прокомментировали задержание главы ЦУР Елены Никитиной

Задержание главы Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга Елены Никитиной и блогера Николая Камнева вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

Также правоохранители задержали заместителя генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова. По данным источников, все фигуранты были перемещены в Москву для проведения следственных действий. Часть СМИ указывают на возможную причастность задержанных к растрате бюджетных ассигнований.

В социальных сетях появились комментарии, критикующие деятельность ЦУР. Пользователи сообщают о миллиардных бюджетах, выделявшихся на рекламные кампании правительства и губернатора. В Telegram-канале «Блокнотик Баханович» прозвучали утверждения о том, что ЦУР получал серьезное финансирование на формирование общественного мнения.

Напомним, Никитина возглавляет петербургский ЦУР с момента его создания в 2020 году, тогда как Камнев ранее руководил интернет-телеканалом «Город+». Уголовное дело было возбуждено больше года назад по фактам нарушений в контрактах с компанией Камнева на медиасопровождение деятельности городской администрации. В отчетах об исполнении контрактов следствие обнаружило неподтвержденные и непрофильные расходы.

Ранее, как писала Мойка78, Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга уже выявляла нарушения в финансовой отчетности учреждения «Город+» за 2017-2018 годы.