Малькевичу предъявили обвинения в деле о хищениях

Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу Предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищениях у Городского агентства по телевидению и радиовещанию.

По данным следствия, в 2020-2021 годах руководство АО «ГАТР» заключило договоры с представителем частного фонда на информационное сопровождение деятельности организации в Интернете.

Представитель фонда предоставил для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных работах, хотя фактически обязательства выполнены не были. Руководство агентства, зная о недостоверности представленных документов, санкционировало перевод 37,2 миллиона рублей на счета фонда. Как сообщает ТАСС, Малькевичу предъявили обвинения в рамках расследования дела.

Считается, что денежные средства были переведены на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с последующим обналичиванием. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко ранее сообщала о предъявлении обвинений пяти фигурантам данного уголовного дела. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемых.

На данный момент депутату следствие просит избрать запрет определенных действий.

Отметим, что накануне Малькевич принимал участие в церемонии вручения журналистской премии «Золотое перо».