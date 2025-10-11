Глава Севастополя опроверг сообщения о массовом загрязнении берега мазутом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг утверждения о массовом загрязнении береговой линии города мазутом.

В своем Telegram-канале он сообщил, что на нескольких пляжах Северной стороны обнаружены лишь точечные пятна мазута.

По словам губернатора, информация о масштабных загрязнениях является дезинформацией. Силами Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей ведется оперативный сбор нефтепродуктов. Развожаев подчеркнул, что помощь волонтеров в данной ситуации не требуется.

Власти ежедневно получают данные мониторинга состояния морской среды от ученых. Моделирование показывает вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны. Для оперативного сбора возможных отходов установлены две лодки на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2». Ситуацию контролируют природоохранные ведомства и МЧС.