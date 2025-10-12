Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей

Центральный банк Российской Федерации принял решение об отмене голосования по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Как сообщили в пресс-службе регулятора, это связано с многочисленными попытками искусственного увеличения количества голосов за отдельные объекты.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что выявленные манипуляции не позволяют подвести объективные итоги народного голосования. При этом отмечается, что перечень символов, предложенных для размещения на банкноте, сохранится для будущего голосования.

После тщательного анализа данных, полученных по всем каналам голосования, Банк России разработает новые правила, направленные на предотвращение любых форм мошенничества. Регулятор гарантирует, что следующее голосование будет проводиться с усиленными мерами безопасности для обеспечения честного и прозрачного процесса отбора символов для новой банкноты.