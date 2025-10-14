За неделю заболеваемость ОРВИ в Петербурге снизилась на 4,3%

За последнюю неделю число случаев заболевания ОРВИ на территории Санкт-Петербурга уменьшилось на 4.3%.

На 41-й неделе 2025 года в Петербурге зарегистрировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,3% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В Ленобласти показатель уменьшился на 3,6%.

Текущие темпы распространения респираторных инфекций в обоих регионах не превышают значений недельного эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лабораторные исследования подтверждают циркуляцию респираторных вирусов негриппозной этиологии. Среди идентифицированных патогенов специалисты выявляют SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа.

В рамках прививочной кампании против гриппа на территории Северной столицы были вакцинированы 1,6 миллиона человек, включая 420,3 тысячи детей. Наибольшие показатели вакцинации зафиксированы в Курортном районе (36,5%), Пушкинском (35,0%) и Калининском (30,8%) районах.

В Ленинградской области было привито 447 тысяч человек, из них 115,5 тысячи детей. Лидирующие позиции по иммунизации занимают Киришский (28,4%), Тосненский (25,6%) и Волосовский (25,5%) районы.

Представители ведомства напомнили, что вакцинопрофилактика остается наиболее эффективным методом предупреждения заболевания гриппом и развития осложнений.