Проект строительных классов Петербурга вошел в топ-7 России

Образовательная инициатива «Строительные классы» от петербургского девелопера «Главстрой Санкт-Петербург» включена в число семи лучших проектов международной премии InterComm 2025. Важно отметить, что компания из Северной столицы стала единственным региональным номинантом в этой категории, остальные шесть позиций заняли федеральные игроки.

Программа, реализуемая в школе № 142 жилого комплекса «Северная долина», была разработана в партнерстве с Центром опережающей профессиональной подготовки города, администрацией учебного заведения и девелопером. Проект направлен на раннее профессиональное ориентирование школьников в строительной отрасли.

Образовательный формат сочетает теоретические модули, подготовленные совместно с Колледжем Метростроя, СПбГАСУ и Академией цифровых технологий, с практическими занятиями и участием в отраслевых соревнованиях. Уже через год после старта проекта в 2024 году его воспитанники добились успеха на региональном чемпионате «Профессионалы» в компетенциях «Малярно-декоративные работы» и «Облицовка плиткой» среди юниоров.

Всего на рассмотрение жюри премии InterComm 2025 поступило около 300 заявок, из которых было отобрано 145 проектов. Финалисты представят свои инициативы на публичных защитах во ВКонтакте, а церемония награждения победителей состоится 29 октября в Москве.

Развитие образовательной инфраструктуры является частью комплексного подхода «Главстрой Санкт-Петербург» к созданию жилых районов. Компания активно инвестирует в инфраструктуру: в 2025 году в квартале «Кронфорт. Центральный» открылся инженерный лицей с технопарком «Кванториум», а в экорайоне «Юнтолово» с 2020 года действует центр цифровых дисциплин «Техноспейс».