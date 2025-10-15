Петербургский метрополитен получил все красные составы «Балтиец»

На первую линию петербургского метрополитена вышел 37-ой современный состав «Балтиец», завершивший поставки по действующему госконтракту.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, все новые поезда в красном оформлении уже осуществляют перевозки пассажиров. Всего за три года компания «Трансмашхолдинг» передала метрополитену 296 вагонов данной модели.

С ноября по декабрь 2025 года планируется приемка еще пяти составов для строящейся Красносельско-Калининской линии. Также готовится к запуску «Балтиец» в фиолетовом цвете для пятой линии, а в следующем году такие поезда появятся на второй линии. Масштабное обновление подвижного состава началось в 2022 году в рамках программы «Развитие метрополитена».

Финансирование обновления парка осуществляется при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. Из Фонда национального благосостояния было выделено почти 97 млрд рублей на закупку новых вагонов. До 2031 года в город поступят 950 вагонов «Балтиец» с разной цветовой гаммой и особенностями интерьера.