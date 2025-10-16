В Петербурге могут принять новые правила выгула домашних собак

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло во втором чтении законопроект, устанавливающий новые правила выгула домашних собак.

Как сообщает Мойка78, для животных высотой в холке более чем 40 сантиметров обязательными становятся поводок и намордник. Выгуливать крупных питомцев запрещено лицам младше 16 лет и находящимся в состоянии опьянения. Также вводится запрет на посещение с собаками продуктовых магазинов.

За нарушения, такие как выгул без поводка или оставление животного без присмотра, предусмотрены штрафы от одной до пяти тысяч рублей. Параллельно на федеральном уровне обсуждаются еще более строгие меры, включая ограничение числа питомцев в квартирах.

Если законопроект будет принят в третьем чтении, то новые правила, касающиеся домашних питомцев, коснуться всех владельцев животных, проживающих в Петербурге.