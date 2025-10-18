Музей из Ленобласти победил на всероссийском конкурсе

Сланцевский историко-краеведческий музей был признан лучшим в России. Учреждение стало победителем всероссийского конкурса «Музейный Олимп».

Историко-краеведческий музей в городе Сланцы Ленинградской области одержал победу во всероссийском конкурсе «Музейный Олимп» в главной номинации — «Музей России 2025 года». Успех учреждения связан с масштабным обновлением экспозиции, открытой после недавнего ремонта.

Новая экспозиция «Пять жизней одной земли» знакомит посетителей с историей Сланцевского района — от геологического прошлого до наших дней. Для гостей созданы интерактивные зоны: пространство для отдыха с библиотекой, иммерсивная инсталляция «Шахта» с «Лабораторией истории» и квест «Моногород от А до Я».

Отметим, что конкурс «Музейный Олимп» проводится с 2009 года. Мероприятие с 2024 года приобрело всероссийский статус. По данным организаторов, целью мероприятия является привлечение внимания к актуальным музейным проектам и развитие музейной отрасли. В текущем году на рассмотрение жюри поступило 189 заявок, из которых были определены победители в шести конкурсных номинациях.