Сезон фонтанов в Петербурге официально завершен

Сезон работы фонтанов в Санкт-Петербурге официально завершен до следующей весны.

Как сообщает пресс-служба Комитета по энергетике Санкт-Петербурга, специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступили к консервации водных объектов. Всего в летнем сезоне 2025 года в городе функционировали 104 фонтана, включая три фонтанных комплекса.

Работы по подготовке к зимнему периоду включают полный слив воды из всех чаш и технических систем. Сотрудники предприятия тщательно моют все декоративные элементы и внутренние поверхности фонтанов, демонтируют оборудование для проведения планового ремонта и технического обслуживания. Также проверяется работоспособность отопительных и вентиляционных систем в помещениях управления.

Консервация фонтанов проводится ежегодно для обеспечения их сохранности в холодное время года и бесперебойной работы в следующем сезоне. Специалисты Водоканала выполняют все необходимые операции в установленные сроки, чтобы весной фонтаны вновь могли радовать жителей и гостей Северной столицы своим видом и прохладой.