В Ленобласти второй раз за день отменили тревогу из-за угрозы БПЛА

Воздушная тревога в Ленинградской области была отменена спустя 23 минуты после объявления. Движение воздушных целей не представляло угрозы для региона.

Вечером во вторник, 21 октября, на территории Ленинградской области был объявлен сигнал воздушной опасности. Соответствующее оповещение поступило в 18:15 в Telegram-канале губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Однако уже в 18:38 последовала информация об отбое тревоги. По данным, полученным от представителей военных структур, направление перемещения воздушных целей не было связано с территорией региона.

Параллельно с этими событиями наблюдались нарушения регулярности авиационного сообщения. Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Отметим, что воздушная тревога в Ленобласти была объявлена второй раз за сутки. Ранее утром губернатор Александр Дрозденко уже сообщал о воздушной опасности в Кингисеппском районе.