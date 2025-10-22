В Ленобласти упростили покупку жилья для детей-сирот

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли закон, упрощающий муниципалитетам покупку жилья на вторичном рынке для детей-сирот.

Парламентарии одобрили законопроект, направленный на облегчение приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как пояснил депутат Михаил Коломыцев, в ряде муниципальных образований региона отсутствует развитый рынок первичного жилья. Это вынуждает местные власти закупать квартиры на вторичном рынке.

Существующее налоговое правило о пятилетнем минимальном сроке владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ сдерживало многих потенциальных продавцов. Принятые поправки устанавливают для таких случаев льготный срок владения в три года, что должно стимулировать предложение на рынке, добавил Коломыцев.

В ходе второго чтения было учтено предложение губернатора, в результате которого установленный срок увеличен до трех лет вместо первоначально планировавшегося одного года, сообщает ivbg.ru.

Как отметил председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, принятый закон является важным шагом в усилении социальной защищенности детей-сирот и создает дополнительные механизмы для решения жилищных проблем этой категории граждан.