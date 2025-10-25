Спасатели достали тело мужчины из Комсомольского озера

Спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины на Комсомольском озере в Приозерском районе Ленинградской области. Специалисты передали тело правоохранительным органам для установления всех обстоятельств произошедшего.

В Приозерском районе Ленобласти произошел несчастный случай на воде со смертельным исходом. В озере Комсомольское было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск подняли труп на берег. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

После проведения необходимых процедур погибший был передан представителям правоохранительных органов для установления личности и дальнейшего проведения процессуальных действий.