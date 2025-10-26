Французская полиция задержала подозреваемых в ограблении Лувра

Французские полицейские задержали двух подозреваемых в организации ограбления Лувра. Общая стоимость похищенных произведений искусства оценивается в 88 миллионов евро.

Как сообщает издание Figaro, задержанным предъявили обвинения в совершении кражи в составе организованной группы и участии в преступном сговоре. Один из подозреваемых был арестован в международном аэропорту Шарль-де-Голль при попытке вылета в Алжир, второго задержали на территории Парижского региона во время подготовки к отъезду в Мали.

Прокурор Парижа Лор Бекко официально подтвердила факт нескольких задержаний в рамках расследования. По ее словам, преступники использовали для проникновения в музей автовышку, угнанную в коммуне Лувр.

Напомним, что из музейной коллекции злоумышленники похитили девять ювелирных изделий, принадлежавшие французским королевам и императрицам. На данный момент полицейским удалось вернуть в музей поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо.

По информации газеты Telegraph, следователи рассматривают версию о возможном соучастии как минимум одного сотрудника службы безопасности музея в подготовке преступления. В расследовании участвуют больше ста сотрудников правоохранительных органов.